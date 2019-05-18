جازان تنتج 40 نوعا من المانجو

فيما تتجاوز أنواع ملكة الفاكهة الاستوائية المانجو بمنطقة جازان الـ40 نوعاً، منها 24 صنفاً مشهوراً، خصصت بلدية صبيا ساحة للبيع بجوار سوق نخلان الأسبوعي، ورغم قلة الطلب في رمضان، إلا أن كرتون مانجو لانجرا، وصل إلى 250 ريالا في المزرعة.

موقع مؤقت

قال رئيس بلدية محافظة صبيا سـفر الشهرانى لـ«دوت الخليج» إنه «نظراً لحلول موسم بيع فاكهة المانجو المحلية بمنطقة جازان، وتسهيلاً على المزارعين، ومنعاً للعشوائية، وانتشار البسطات في كل مكان، خصصت بلدية محافظة صبيا سـاحة لمنتجي المانجو، كموقع مؤقت لتسويق وبيع منتجاتهم من المانجو المحلية بطريقة منظمة، وذلك على طريق الملك عبدالعزيز بالقرب من سوق نخلان الأسبوعي».

أنواع متعددة

أبان المزارع يحيى هادي النعمي لـ«دوت الخليج» أن «أصناف المانجو يبلغ عددها أكثر من 40 صنفاً، وهي مستوردة من عدة دول إفريقية وآسيوية وأميركية عن طريق مركز أبحاث الزراعة بالمنطقة، ونجحت هذه الأصناف، وحققت جودة إنتاجية عالية»، مشيرا إلى أن منطقة جازان تشتهر بـ24 نوعاً بارزاً.

وأضاف «هناك 19 نوعاً في مزرعته، وبعض الأشجار مطعمه بـ3 أنواع للشجرة الواحدة، وتنتج 3 أنواع، أغلاها (لانجرا)، ويصل سعر الكرتون داخل المزرعة 250 ريالاً مع بداية الإنتاج، والنوع الثاني يسمى (التومي)، والثالث (الهندي)، ويتراوح سعرهما حوالي من 80 ريالا إلى 100 ريال، وتقل الأسعار أحيانا لتصل إلى 30 أو 40 ريالا، كما توجد أصناف أقل جودة سعرها أقل من 30 ريالا».

مشاكل وحلول

أوضح النعمي أن «أصناف المانجو كثيرة، البعض مبكر الإنتاج والبعض متوسط والبعض متأخر، وتكون الأسعار مناسبة للمزارع من الأصناف المبكرة، أما المتأخرة فيصل سعرها إلى أقل من 20 ريالا»، مؤكدا أن المزارع تشهد انخفاضا في الأسعار في شهر رمضان لقلة الإقبال على المانجو.

وطالب بإنشاء جمعية زراعية لتسويق إنتاج المنطقة من المانجو، وإقامة مصانع لتعليب المنتج، وتعديل معايير وشروط إعانة المانجو عن طريق زيادة المساحة وزيادة عدد الأشجار من 500 إلى 1000 شجرة.

شتلات زراعية

أكد النعمي «أن الكتلة تحتاج عناية فائقة لمدة 5 سنوات لتبدأ الإنتاج بكمية قليلة، ثم يزداد الإنتاج مع مرور السنين، ويصل عمر الأشجار إلى أكثر من 50 سنة، وأفضل الأصول هي السوداني، وعندما يصل طول الشتلة إلى متر وعشرين يتم تطعيمها بالنوع الجيد، ويزرع كل حوض بنوع معين من المانجو، ثم تتم عملية التطعيم بشق الساق، وعند خروج الطلع يتم خلعه من جذوره، ووضعه في أكياس، لتكون الشجرة جاهزة للبيع والاستخدام الزراعي».

جمعية المانجو

ذكر رئيس جمعية المانجو والفواكه الاستوائية عيسى دريب لـ«دوت الخليج» أن «فكرة الجمعيات لدى المزارعين حديثة، ولكن خلال الفترة الحالية، ونظراً لتوجه الوزارة واهتمامها وحرصها على وجود جمعيات زراعية سارعنا لتأسيس جمعية المانجو والفواكه الاستوائية لتحقيق أهدافها المنشودة»، مشيرا إلى أن الجمعية في طور التأسيس.

24 نوعا من المانجو في جازان

01 الهندي

02 التايلاندي

03 التومي

04 الجلن

05 لانجرا

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06 الجولي

07 السنتيشن

08 الزل

09 الكيت

10 الكنت

11 الفجر كلند

12 السمكة

13 الزبدة المصري

14 العنبة الهدن

15 الفنس

16 العويسي

17 التيمور

18 برومو الخد الجميل

19 عيون المها

20 النعومي

21 قلب الثور

22 الملكة

24 الفلنسيا