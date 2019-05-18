13 ألف عقد نكاح الشهر الماضي

كشف إحصاء صادر عن وزارة العدل، أن عقود النكاح بلغت في شعبان الماضي أكثر من 13 ألف عقد، بزيادة 6 % عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت نسبة عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 33 % من إجمالي عقود النكاح في المملكة، وكانت أعلى نسبة من عقود النكاح هي 46 % من إجمالي عقود النكاح في منطقة مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 392 و1457 عقدا يوميا.

وأوضح الإحصاء أن «عدد صكوك الطلاق الصادرة في الشهر نفسه بلغ 4566 صكا، صدر قرابة نصفها من منطقتي مكة المكرمة والرياض، وتراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 158 و318 صكا كل يوم، فيما تراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة 12 شهرا السابقة بين 2376 كحد أدنى و5333 كحد أعلى.

عقود النكاح

أبان التقرير أن «مجموع عقود النكاح التي كان فيها الطرفان سعوديان أو أحدهما غير سعودي 13381 عقد نكاح، ففي منطقة مكة المكرمة كانت العقود التي طرفاها سعوديان أو أحدهما غير سعودي 3307، وفي منطقة الرياض 2821، تلتها المنطقة الشرقية بـ1697، وجاءت بعدها منطقة عسير بـ1179. بينما كانت عقود النكاح التي طرفاها سعوديان أو أحدهما غير سعودي في منطقة المدينة المنورة 931، تلتها منطقة جازان بـ859، وفي منطقة القصيم 710، ومنطقة حائل 416، وتلها منطقة تبوك بـ395، وسجل في منطقة الجوف 354 عقد نكاح، وفي منطقة نجران 322، بينما سجل في منطقة الباحة 223، وكانت عقود النكاح التي طرفاها سعوديان أو أحدهما غير سعودي في الحدود الشمالية الأقل بـ170 عقدا.

صكوك الطلاق

بين الإحصاء أن»عدد صكوك الطلاق الصادرة خلال شعبان الماضي 1440، وكان الطرفان سعوديان أو أحدهما غير سعودي 4566 صكا، ففي منطقة مكة المكرمة بلغت صكوك الطلاق التي كان طرفاها سعوديان أو أحدهما غير سعودي 1128 صك طلاق، وفي منطقة الرياض سجل 1076 صك طلاق، تلتها المنطقة الشرقية بـ672، وجاءت بعدها منطقة عسير بـ414، بينما شهدت منطقة المدينة المنورة 301، وبلغ عددها في منطقة القصيم 218، وتلتها منطقة جازان بـ158، تلتها منطقة تبوك بـ150، ثم منطقة حائل بـ135، وسجل في منطقة الجوف 103، وبلغ عدد صكوك الطلاق في منطقة الحدود الشمالية 84، ومنطقة نجران 77، فيما سجل في منطقة الباحة 40 صكا».

عقود النكاح وصكوك الطلاق في شعبان 1440

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عقود النكاح

الطرفان سعوديان أو أحدهما غير سعودي

13381 عقد نكاح بين 392 و1457 عقدا يوميا

صكوك الطلاق

الطرفان سعوديان أو أحدهما غير سعودي

4566 صكا بين 158 و318 صكا يوميا