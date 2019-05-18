مليون معتمر من الخارج رمضان الماضي

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحج والعمرة أن عدد القادمين للعمرة من خارج المملكة لهذا العام 1440، وحتى نهاية شعبان بلغ 6136139 معتمرا ومعتمرة، كشفت بيانات إحصائية أن عدد المعتمرين من خارج المملكة بلغ خلال شهر رمضان من العام الماضي 1439 نحو 1002017 معتمرا ومعتمرة، بلغ منهم 259823 أكثر من 60 عاما بنسبة 26 %.

أظهرت الإحصائية أن المعتمرين الذكور 535654 معتمرا بنسبة 53.4%، بلغ منهم 60 عاما فأكثر النسبة الأعلى بـ118147 معتمرا بنسبة 22%، تلاهم من 40 إلى 49 عاما بـ111488 معتمرا بنسبة 20.8 %، فيما بلغت المعتمرات الإناث 466363 معتمرة بنسبة 46.6%، منهن 141676 معتمرة 60 عاما فأكثر بنسبة 30.3 %، وثانيا من 50 إلى 59 عاما بـ118502 معتمرة 25.4 %.

المعتمرون من خارج المملكة

6136139

المعتمرون بنهاية شعبان 1440

6765614

عام 1439

1002017

رمضان عام 1439

المعتمرون من الخارج حسب الفئات العمرية رمضان الماضي

36031 إلى 9 سنوات

51098 من 10 إلى 19 سنة

96779 من 20 إلى 29 سنة

157785 من 30 إلى 39 سنة

186767 من 40 إلى 49 سنة

213734 من 50 إلى 59 سنة

259823 أكثر من 60

المعتمرون الذكور

19030 إلى 9 سنوات

28217 من 10 إلى 19 سنة

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59251 من 20 إلى 29 سنة

104289 من 30 إلى 39 سنة

111488 من 40 إلى 49 سنة

95232 من 50 إلى 59 سنة

118147 أكثر من 60

المعتمرون الإناث

17001 إلى 9 سنوات

22881 من 10 إلى 19 سنة

37528 من 20 إلى 29 سنة

53496 من 30 إلى 39 سنة

75279 من 40 إلى 49 سنة

118502 من 50 إلى 59 سنة

141676 أكثر من 60

مدة الإقامة للمعتمرين القادمين من الخارج

33974 أقل من أسبوع

20384 أسبوع واحد

269570 أسبوعان

233294 ثلاثة أسابيع

444795 أربعة أسابيع فأكثر