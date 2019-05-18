مليون معتمر من الخارج رمضان الماضي

أظهرت الإحصائية أن المعتمرين الذكور 535654 معتمرا بنسبة 53.4%، بلغ منهم 60 عاما فأكثر النسبة الأعلى بـ118147 معتمرا بنسبة 22%، تلاهم من 40 إلى 49 عاما بـ111488 معتمرا بنسبة 20.8 %، فيما بلغت المعتمرات الإناث 466363 معتمرة بنسبة 46.6%، منهن 141676 معتمرة 60 عاما فأكثر بنسبة 30.3 %، وثانيا من 50 إلى 59 عاما بـ118502 معتمرة 25.4 %.
المعتمرون من خارج المملكة
6136139
المعتمرون بنهاية شعبان 1440
6765614
عام 1439
1002017
رمضان عام 1439
المعتمرون من الخارج حسب الفئات العمرية رمضان الماضي
36031 إلى 9 سنوات
51098 من 10 إلى 19 سنة
96779 من 20 إلى 29 سنة
157785 من 30 إلى 39 سنة
186767 من 40 إلى 49 سنة
213734 من 50 إلى 59 سنة
259823 أكثر من 60
المعتمرون الذكور
19030 إلى 9 سنوات
28217 من 10 إلى 19 سنة
59251 من 20 إلى 29 سنة
104289 من 30 إلى 39 سنة
111488 من 40 إلى 49 سنة
95232 من 50 إلى 59 سنة
118147 أكثر من 60
المعتمرون الإناث
17001 إلى 9 سنوات
22881 من 10 إلى 19 سنة
37528 من 20 إلى 29 سنة
53496 من 30 إلى 39 سنة
75279 من 40 إلى 49 سنة
118502 من 50 إلى 59 سنة
141676 أكثر من 60
مدة الإقامة للمعتمرين القادمين من الخارج
33974 أقل من أسبوع
20384 أسبوع واحد
269570 أسبوعان
233294 ثلاثة أسابيع
444795 أربعة أسابيع فأكثر
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