800 مليون لدراسة موارد جديدة للمياه

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن الانتهاء من عدة دراسات تفصيلية لتقييم موارد المياه في الطبقات الحاملة للمياه بتكلفة 800 مليون ريال.

وذكر تقرير لوزارة والمياه والزراعة أن «الدراسات التفصيلية الخاصة بتقييم موارد المياه في الطبقات الحاملة للمياه التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، خرجت بعددٍ من النتائج، أبرزها: تحديد المناطق الأكثر تضررًا من السحب الجائرة للمياه، وتحديد كمية السحب الآمنة من المياه وفق السيناريوهات المحددة للسنوات القادمة لتحقيق الأمن المائي، وتحديد المناطق التي تعاني من إجهاد مائي شديد يستلزم احتياطات محددة لتلافي أي مشاكل مستقبلية».

وأضاف أن الدراسات اكتشفت حقول آبار شاملة لتأمين مياه الشرب لزيادة أمن الإمداد المائي في مختلف مناطق المملكة بطاقة (2.5 مليون م3/ يوم)، من أهمها: حقول آبار يبرين، والحني، والوسيع، وشرق عسير، والساق الكبير.

ولفت التقرير إلى استكمال مشروع إنشاء وتحديث 1065 محطة لشبكة المراقبة والرصد المائي، والذي يشمل محطات مطرية، ومحطات مناخية، وقياس آبار، وقياس مستوى الماء خلف السدود، ومقياس السيول في مختلف مناطق المملكة، وذلك لقياس مستويات المياه والأمطار والسيول والمناخ.

وأكد الانتهاء خلال عام 2018 من حفر 50 بئراً بتكلفة 81 مليون ريال، لتأمين المياه لتلبية حجم الطلب على المياه، حيث ساهمت بزيادة إمداد مياه الشرب في مختلف مناطق المملكة بما مقداره (90 ألف م 3 / يوم).