السعودية اليوم / نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الجندي حمد فارس



جيزان 12 رمضان 1440هـ الموافق 17 مايو 2019م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازانلأسرة ذوي الشهيد الجندي حمد بن أحمد فارس ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بمنطقة نجران .

وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد, سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪ منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر .

‬من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة ‪.

‬ // انتهى //

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