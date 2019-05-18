السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي ثمانية أشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة بمدينة بنقردان بمحافظة مدنين جنوب تونس.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم, بأنه تم إيقاف المجموعة أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البرية الليبية التونسية, لافتًا الانتباه إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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