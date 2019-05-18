السعودية اليوم / بدء القبول للمنح الداخلية في جامعة الأمير سطام بالخرج الأحد القادم

السيح 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 واس
تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج بعد غد الأحد في استقبال طلبات المتقدمين للقبول في برنامج المنح الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1441هـ ، ويستمر القبول حتى يوم الأربعاء 24-9-1440 هـ وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني : https://scholarships.psau.edu.sa .
وتتطلب آلية القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة
العربية السعودية، رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني بملف واحد بصيغة (PDF) وهي شهادة الثانوية العامة، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.
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