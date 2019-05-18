السعودية اليوم / وكيل إمارة جازان للحقوق يؤدي الصلاة على الشهيد الجندي حمد فارس



بيش 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق علي بن حسين عقيل، وجموع المصلين، بعد صلاة العشاء اليوم، بجامع الحجروف بمركز الخلاوية والنجوع التابع لمحافظة بيش، صلاة الميت على الشهيد الجندي حمد بن أحمد فارس، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

كما أدى الصلاة على الشهيد محافظ بيش حسن أبوشرحة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية ومشايخ القبائل.

ونقل وكيل الإمارة للحقوق تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد, وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لذوي الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة لبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

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