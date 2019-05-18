سياسي / اللجنة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة ولبنان تختتم اجتماعها الرابع



واشنطن 12 رمضان 1440 هـ الموافق17 مايو 2019 م واس

اختتمت أعمال الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة ولبنان اليوم في العاصمة الأميركية واشنطن.

وناقش الاجتماع الذي استمر لمدة يومين، مجموعةً واسعةً من التحديات الدبلوماسية والأمنية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الأزمة في سوريا، وسبل مواصلة مكافحة التطرف، إضافة إلى مناقشة شؤون المساعدات الأمنية المستمرة والتعاون العسكري، ووضع خطط الشراكة الأمنية.

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