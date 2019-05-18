السعودية اليوم / أمطار غزيرة على محافظة سراة عبيدة



ظهران الجنوب 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

هطلت مساء اليوم, أمطار غزيرة على محافظة سراة عبيدة، شملت تهامة قحطان، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:37ت م

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