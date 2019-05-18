السعودية اليوم / فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يغادر المدينة المنورة



المدينة المنورة 12 رمضان 1440 هـ الموافق 17 مايو 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية اليوم المدينة المنورة متوجهًا إلى جدة.

وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد, وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

23:03ت م

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