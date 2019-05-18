وصول الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين إلى جدة

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - جدة

وصلت الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مساء يوم أمس الجمعة.

وبلغ عدد أفراد الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين 70 شخصًا، فيما سهلت لجنة مختصة، وهي لجنة الحالات الإنسانية، إجراءات وصول المعتمرين القطريين فور هبوطهم في مطار الملك عبدالعزيز، بحسب “العربية”.

ورحبت حكومة المملكة الجمعة الماضية بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حيث يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.

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وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذا الإجراء يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن تخصيص الرابط الجديد هنا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وقالت الوزارة: إن تخصيص الرابط الجديد يأتي بعد قيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق: هنا، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.