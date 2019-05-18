فيديو.. طائرات درون ودوريات ثابتة ومتحركة لتأمين ضيوف الرحمن

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

سلط الأمن العام الضوء على جهود مركز انطلاق دوريات الأمن بشرق العاصمة المقدسة، في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

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ويعمل المركز أولًا على التوجيهات الأمنية قبل انطلاق المهام الميدانية، وبعد الاستعدادات البشرية والآلية يتم انطلاق الفرق الميدانية لمباشرة مهامها.

وضمن مهام المركز، استقبال البلاغات الأمنية والتعامل معها سريعًا، وأيضًا استخدام طائرات الدرون في مراقبة مواقف سيارات المعتمرين.

وقال العقيد محمد بن سعد السهيمي: إنه خلال شهر رمضان هناك فرق من داخل وخارج المنطقة المركزية لمباشرة الحالة، حيث يتم توزيع دوريات أمنية بشكل منتظم، مع دوريات ثابتة في المحاور الأمنية بأحياء مكة المكرمة لفرض الهيبة الأمنية وتقديم الخدمات للزوار والمصلين وضيوف بيت الله الحرام.