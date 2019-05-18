لقطات مؤثرة لاستقبال مجموعة من أبناء الشهداء في المسجد الحرام

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبالتعاون مع الأمن العام ووزارة الحرس الوطني وأمانتي مكة وجدة وعدد من الجهات الحكومية، في استقبال قافلة أبناء الشهداء الواجب وأبنائهم في المسجد الحرام وتقديم طعام الإفطار لهم، برئاسة الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود؛ وذلك تكريمًا لذويهم نظير ما قدموه من تضحيات بطولية للذود عن حمى الوطن والدفاع عن مقدساته ومقدراته، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري.

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وأكد وكيل الرئيس العام أحمد المنصوري، أن الرئاسة وبتوجيه من الرئيس العام على الاهتمام بهذه الفئة التي تفخر بهم هذه البلاد المباركة، والتأكيد على وجوب تقديم الدعم اللازم لذوي شهداء الواجب وتكريمهم والتفاخر بهم، وبما بذله آباؤهم من تضحيات لتنعم هذه البلاد بالأمن والأمان.

وبين المنصوري أن هذه المبادرة تنطلق من الإيمان العميق الذي تُكِنه الرئاسة ومنسوبوها تجاه ما يقوم به جنودنا البواسل في الحد الجنوبي في حماية العقيدة والذود عن الوطن.