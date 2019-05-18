‎كابادي لعبة تجذب شباب حفر الباطن في رمضان والحكم بتقنية الـVAR!

2019-05-18

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يتجه أعداد كبيرة من شباب محافظة حفر الباطن، مع بداية شهر رمضان المبارك إلى استغلال وقت فراغهم؛ بممارسة لعبة “كابادي”، والتي تبدأ فعالياتها من بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس يوميًّا.

ولعبة كابادي هي رياضة جماعية بدأت في جنوب آسيا، وهي ذات شعبية في جنوب شرق آسيا تحديدًا، حيث تعتبر لعبة رياضية وطنية في بنجلاديش وباكستان والهند.

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وفي كابادي، يلعب فريقان متساويا الأعداد، ويكون بينهم خط فاصل، وفي كل مرة يواجه أحد لاعبي الفريق، الفريق المقابل فبمجرد لمس أحد من منافسيه ويهرب إلى فريقه متجاوزًا الخط الفاصل فيخرج من لمسه، وفي حال تم الإمساك به قبل الوصول إلى خط الوسط فيخرج اللاعب، فيما تنتهي اللعبة حين يخرج كل لاعبي الفريق المنافس.

وشكل شباب حفر الباطن فريقًا ينافس فرق الجاليات من الجنسيات الهندية والباكستانية والبنغالية، ليفوزوا عليهم بعد أن تعلموا طريقة اللعبة خلال الأعوام الماضية.

وقال أحد الجمهور في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن من يدير التحكيم في اللعبة هم شباب سعوديون أضافوا للعبة هذا العام تقنية الـ(VAR)، وذلك عبر التصوير في هواتفهم.