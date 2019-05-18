الان تتابع مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم مروع بجنوب الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي
باشرت الفرق الإسعافية بالطائف، مساء اليوم، حادث تصادم وجها لوجه وقع بين مركبتي، ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات وذلك بعد كوبري سديرة باتجاه سديرة.
وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، إن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه الفرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.
وأضاف: “عند وصول الفرق للموقع اتضح وجود 9 حالات إسعافية وتوفي أحدها”.
وعلى الفور، تم فرز الإصابات حيث تعرضت 3 منها لإصابات خطيرة و2 متوسطة و3 حالات بسيطة.
وأردف: “تم التعامل مع الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلهم بعد التنسيق للمستشفى”.
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