“شرطة الطائف”: تعرض جهاز “ساهر” لإطلاق نار

جدة - عمرو شويل أعلنت شرطة مكة المكرمة، مساء اليوم، تعرض أحد أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر)، لإطلاق نار، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية للقبض على الفاعل.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شخص بإطلاق النار على إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر).

وتوضيحاً للواقعة فإن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف باشرت مساء يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٩/١١هـ بلاغاً عن تعرض إحدى أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر) لإطلاق نار بطريق (الطائف – الباحة ) تم تحريز الأثار، ورفعها من قبل الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات النظامية للقبض على الفاعل.