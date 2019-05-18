شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المالكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي ( جازان )

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده وتعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لأسرة ذوي الشهيد العريف عمر بن جابر المالكي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وعبّر عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، منوهًا بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الوطن لن ينس تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان ونائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.