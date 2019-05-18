جامعة أم القرى الأولى بسلة 3 × 3

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة حصل فريق جامعة أم القرى على المركز الأول في مهرجان مسابقة 3 × 3 لكرة السلة الذي نظمه الاتحاد السعودي لكرة السلة بصالة نادي الوحدة، وذلك بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة بمشاركة 16 فريقا. كما حصل فريق جامعة أم القرى على مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بينما حقق المركز الثاني فريق مكة المكرمة ونال مكافأة مالية بـ5 آلاف ريال، أما المركز الثالث فحققه فريق الوحدة ونال 3 آلاف ريال، فيما حقق المركز الرابع فريق البغدادي وحصل على مكافأة مالية قدرها ألفا ريال. وشارك في تتويج الفائزين، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبيد المدني.



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