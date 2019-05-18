المؤشر يستنفر الأهلاويين لموقعة باختاكور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طالب لاعب الأهلي سلمان المؤشر جماهير ناديه بضرورة مؤازرة الفريق في مواجهته المفصلية التي يستضيف فيها باختاكور الأوزبكي بعد غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكتب المؤشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «جماهير الأهلي الوفية، نحتاج وقفتكم في المباراة المفصلية في البطولة الآسيوية».

يذكر أن الفوز وحده سيضمن للأهلي التأهل إلى دور الـ 16 ليلحق بالهلال والاتحاد والنصر، فيما يدخل باختاكور بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما لبختاكور صاحب المركز الثاني 8 نقاط.