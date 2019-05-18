400 ألف ريال من بغلف للبطل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن نادي النصر عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس، حصوله على دعم مالي من قبل عضو الشرف عبدالعزيز بغلف، بقيمة 400 ألف ريال.
وقدم مجلس الإدارة برئاسة سعود آل سويلم الشكر إلى بغلف على تلك المبادرة التي وصفها بغير المستغربة، فيما ينتظر أن يستمر الدعم والتبرعات للفريق خلال اليومين المقبلين.
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