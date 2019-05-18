حملات مفاجئة تضبط 178 مخالفة عمل في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 178 مخالفة خلال حملات تفتيشية مفاجئة في العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.

وأكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة يوسف السيالي أن الحملات التفتيشية مستمرة في العاصمة وجميع محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشددا على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

وأوضح أن هذه الحملات شملت 2312 منشأة تجارية، داعيا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معا للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)، حيث يجري التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.