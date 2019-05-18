إحالة 79 قضية غش وتستر تجاري بتبوك للنيابة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحال فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك 79 قضية غش وتستر تجاري للنيابة العامة خلال 2018، وذلك تعزيزا لثقة المتعاملين والارتقاء ببيئة الأعمال التجارية والارتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق معايير التميز المؤسسي وتمكين وتحفيز بيئة التجارة الالكترونية بالمملكة.

وأوضح الفرع أنه لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته، وتوسيع مجالات أنشطته التجارية، جرى إصدار 5391 سجلا تجاريا، وتجديد 1657 سجلا تجاريا، وإصدار 1039 شهادة منشأ، و15 رخصة لنشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وفي مجال الرقابة التجارية لتحسين كفاءة أداء قطاع التجارة، فيما يتعلق بحماية المستهلك وتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات، وفقا للمواصفات السعودية والدولية، نفذت الفرق الرقابية بالفرع جولات ميدانية شملت 9456 مركزا ومحلا ومستودعا تجاريا بالمنطقة، نتج عنها ضبط ما يزيد على 6476 منتجا مخالفا ما بين غش تجاري وتقليد علامات ومخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية، كما شملت الجولات الرقابية 456 محطة للوقود نتج عنها ضبط ما يزيد على 20 محطة مخالفة لنظام الغش التجاري وضبط 300 مضخة مخالفة للمعايرة.

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وتلقى الفرع خلال العام الماضي 8929 اتصالا وبلاغا عبر الرقم الموحد للبلاغات 1900 وتطبيق «بلاغ تجاري» وموقع الوزارة على الانترنت.

القضايا المحالة للنيابة

45 قضية غش تجاري

34 قضية تستر تجاري