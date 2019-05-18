إطلاق مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين في ماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحقية الدينية بسفارة المملكة في مملكة ماليزيا أمس الأول، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتفطير الصائمين، الذي يستهدف 30 ألف صائم في عدد من مدن ماليزيا.

وأقيم البرنامج في رحاب الجامعة الإسلامية بالعاصمة كوالالمبور بحضور الملحق الديني بالسفارة عبدالرحمن الربيعان، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من المسؤولين والعلماء وبمشاركة 600 طالب من الجامعة.

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وأفاد الربيعان بأن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين جزء من المشاريع الضخمة المقدمة للمسلمين بالعالم في رمضان، مما يجسد حرص القيادة على اجتماع المسلمين في أجواء روحانية تملؤها المحبة والأخوة الصادقة، في مشهد يعزز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم.

وقال «نلمس في ماليزيا كل المحبة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما لكل عمل يخدم المسلمين».

يذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، ينفذ هذا العام في 25 دولة حول العالم بمتابعة وإشراف مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يتابع سير هذه المشاريع ويدعم أعمالها في جميع الدول المستهدفة بالبرنامج، كما يحظى البرنامج بإشادة واسعة من الشعوب المسلمة في تلك الدول.