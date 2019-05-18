جمرك منفذ الوديعة يقدم خدماته للمعتمرين اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران يؤدي رجال الجمارك بمنفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران مهامهم لخدمة 2000 معتمر، قادمين من مختلف محافظات اليمن يوميا لأداء العمرة خلال رمضان. وأوضح مدير عام جمرك الوديعة، المشرف العام على جمرك الخضراء، أحمد المالكي أن المنفذ يستقبل يوميا 2057 معتمرا من محافظات اليمن المختلفة، القادمين لأداء العمرة خلال رمضان، كما يقدم خدماته لـ450 مسافرا قادمين بغرض الزيارة أو العمل ضمن مسارات جمركية مجهزة بكل الخدمات التي تسهل عملية إنهاء إجراءات دخولهم، وتسهيل حركة مرور الباصات والشاحنات التجارية وأعمال الإغاثة الإنسانية.



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