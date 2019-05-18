«سكني» يتيح 3 مشاريع جديدة توفر 2515 وحدة سكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أطلق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان ثلاثة مشاريع سكنية جديدة، ما بين وحدات سكنية جاهزة وأخرى تحت الإنشاء ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص توفر 2515 وحدة سكنية، وذلك في مناطق تبوك وجازان وعسير، كما دعا برنامج «سكني» جميع المستفيدين المرشحين في تلك المناطق والراغبين في التملك إلى زيارة المعارض المخصصة للحجز في مواقع المشاريع، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشاريع من خلال تطبيق سكني للأجهزة الذكية أو موقع سكني الالكتروني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن هناك نحو 53 مشروعا سكنيا جديدا تتواصل فيها عمليات البناء تتوزع في مختلف المناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، لافتا إلى استمرار البرنامج في تقديم الحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الحصول على أراض مجانية، والبناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية من السوق، أو ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن برنامج «سكني» أعلن مطلع العام الحالي أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها، وتشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها «سكني» عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة.

المشروعات

أملج - تبوك

- يوفر 359 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا

- المساحة الإجمالية: 800,000 م2

- مساحة الوحدة السكنية: 500 م2

- سعر الوحدة السكنية: يبدأ من 330 ألف ريال

Advertisements

- القسط الشهري: يبدأ من 1376 ريالا

إسكان الضاحية - جازان

- يوفر 812 وحدة سكنية جاهزة من نوع فيلا

- المساحة الإجمالية: 1,330,480 م2

سعر الوحدة السكنية: 390,750 ريالا

القسط الشهري: يبدأ من 1628 ريالا

- مساحة الوحدة السكنية: تبدأ من 245 م2

الخميس جاردن 1 - خميس مشيط

- يضم 1344 وحدة سكنية من نوع شقق

- المساحة الإجمالية للمشروع 141,000 م2

- سعر الوحدة السكنية: تبدأ من 348 ألف ريال