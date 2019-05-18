الترفيه تدعم بساط الريح 20 في جدة تأصيلا للاستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أشرفت الهيئة العامة للترفيه على دعم «معرض بساط الريح 20» الذي تنظمه المؤسسة الخيرية «نرعاك» كل عام لمدة 6 أيام من ليالي رمضان في إطار حرصها على تأصيل الاستدامة في تنمية قطاع الترفيه وتعظيم انعكاسات المشاريع الإيجابية على جميع شرائح المجتمع بالتكامل مع المنظمات الداعمة للمبادرات المجتمعية والقطاع غير الربحي، مستهدفا الطاقات الشبابية، ومواكبا لقدرات ومهارات جيل جديد، وعارضا بين جنباته منتجات مميزة صنعت بأيد سعودية ماهرة، تأكيدا للاستمرار في تفعيل الدور الخيري المستدام وتجسيد مبادئ المسؤولية الاجتماعية وتقديم كل الخدمات والرعاية الصحية والمنزلية لذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.

وانطلقت هيئة الترفيه في تجربتها لدعم هذا المعرض من مبدأ أن الترفيه حق للجميع ضمن شراكة مجتمعية وفق منظومة عملية متناغمة، مرتكزة على مساعيها الدؤوبة في تعزيز ودعم المبادرات ذات الأثر النوعي المستدام تجاه مختلف شرائح المجتمع عبر تقديم خيارات ترفيهية في مختلف الأصعدة، وبما يخدم الغايات السامية والأهداف الخيرية النبيلة عبر دعم مثل هذه المبادرات والمعارض التي يعود فيها الريع لصالح المعنيين بها، بحيث نجحت في الدمج بين العمل الخيري والترفيهي في مسار يحقق النفع والفائدة المرجوة.

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ويكتسب المعرض أهمية خاصة حيث يعد من أهم الأحداث التي تجمع بين اللقاءات والأعمال والمعارض الخيرية على مدى السنوات الماضية.

وتنفذ المؤسسة المعرض الذي حظي هذا العام بمشاركة ودعم هيئة الترفيه ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة من كل طبقات المجتمع لإرضاء مختلف الأذواق ومشاركة نخبة من الجهات الخيرية والشركات العريقة في الفن والإبداع في كل من المملكة، والكويت، والإمارات، والبحرين، ولبنان، والأردن، وغيرها، واتسمت هذه النسخة من المعرض بالذوق التراثي والحضاري من ناحية العارضين والمشاركين فيه لما يتميزون به من خبرات واسعة في التصميم والجودة وفق أساليب علمية حديثة. ويؤكد الدعم المستمر لهذا المعرض على الدور المجتمعي الخيري المتكامل وتعزيز استدامته لكل شرائح الوطن.

ويعد المعرض داعما رئيسا لموارد المؤسسة ولكل من ارتبط بها، وركنا ثابتا ودعامة مهمة لاستمرار هذه المؤسسة التي فتحت أبوابها لمساعدة كل من يحتاج إلى رعاية صحية منزلية، سواء كانت هذه الخدمات عبارة عن أسرة للمرضى أو أجهزة طبية لمساعدتهم على إكمال حياتهم دون عناء وغيرها من الخدمات المقدمة.

المعرض في نسخته الجديدة: