إغلاق 362 موقع تسوق الكترونيا مخالفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 362 موقعا الكترونيا وحسابا في مواقع التواصل الاجتماعي تسوق لمنتجات خاضعة لإشراف الهيئة بطرق مخالفة خلال الربع الأول من 2019.

وتبين أن 341 موقعا الكترونيا و21 حساب تواصل اجتماعي مخالفة تسوق لمنتجات غير مرخصة لدى الهيئة، ولمنتجات أخرى جرى التحذير منها، إضافة إلى نشرها إعلانات مضللة أو تحمل ادعاءات طبية.

Advertisements

وأغلقت تلك المواقع الالكترونية المخالفة بعد التواصل مع المسؤولين عنها، وكذلك الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بعد التواصل مع أصحابها وتوضيح مخالفتهم لأنظمة الهيئة في الإعلانات المنشورة عبر حساباتهم.

ونصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بعدم شراء المنتجات من أماكن غير مرخصة أو عن طريق مندوبين عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، لعدم معرفة مدى مأمونيتها وسلامتها وظروف تخزينها.

ودعت إلى الإبلاغ عن مثل تلك المخالفات الخاضعة لإشراف الهيئة في المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم 19999.