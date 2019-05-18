الأخضر الشاب يختتم غدًا تحضيراته لكأس العالم بمواجهة البرتغال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يختتم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا مبارياته الودية ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا بمواجهة المنتخب البرتغالي غدًا عند 11:30 صباحًا بتوقيت البرتغال (الواحدة والنصف مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في لشبونة.
وأجرى لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم مساء اليوم على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، تركّزت على تطبيقهم لمران البناء تحت الضغط مع التحولات استعدادًا لمواجهة الغد التي ستكون الأخيرة قبل خوض غمار المونديال التي ستستضيفه بولندا. ويتواجد فيه الأخضر بالمجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، وسيفتتح مشاركته خلالها بمواجهة منتخب فرنسا يوم 25 من شهر مايو الجاري.
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