النائب العام: نتائج ملف العقوبات البديلة قريبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن ملف العقوبات البديلة نوقش مع مدير عام السجون، ومع عدد من الجهات المعنية، إضافة إلى وزارة العدل، وسترى النتائج النور في أقرب وقت ممكن.

وأوضح خلال زيارته مساء أمس مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، حيث كان في استقباله مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، ومدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش، وعدد من الضباط المسؤولين، أن السجون والإصلاحيات في المملكة أصبحت مكانا لإصلاح الفرد أكثر من أنها تأديب، لافتا إلى العزيمة الجادة التي جعلت السجون تتخطى عددا من التحديات لتصبح ما هي عليه اليوم، وذلك في ضوء متابعة ولاة الأمر.

وقال إن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، لتفقد أحوال النزلاء والوقوف على احتياجاتهم، منوها إلى أن الزيارات ستشمل سجون المناطق كافة قريبا.

وبين المعجب أن ما شاهده ولمسه من النزلاء ما هو إلا بوادر الخير من حزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تقوم بها السجون.

من جانبه أوضح مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري أن النيابة العامة داعم مهم لبرامج وخطط السجون، مبينا أن النائب العام وجه بأن تكون السجون هي الوجهة الأولى للزيارة لأي وفود تستضيفها النيابة العامة.

وألمح إلى أنهم يسعون بشكل حثيث حتى تتحول الإصلاحيات في المملكة إلى إصلاحيات حقيقية وفق هذا المفهوم، ووفق التصنيف الذي جرى البدء فيه، وكان العمود الفقري لانطلاق برامج التأهيل والإصلاح، في البرامج التعليمية والتدريبية ثم الانتقال إلى البرامج التشغيلية، مرحبا بزيارة أي مسؤول يرغب بالاطلاع على هذه البرامج.

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وأوضح أن سجون المنطقة شهدت خلال المراحل الأولى التي انطلقت منها عددا من البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تعد الأولى من نوعها كبرنامجي «ثقة» و»إشراقة».

من جهته ذكر مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش أن النجاحات المتواصلة لسجون المنطقة تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، وداعما لمستهدفات برنامج التحول الوطني، التي تسعى من خلاله المديرية إلى بناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى استحداث وتجديد البرامج الإصلاحية والتأهيلية، وفق ما أعلن في تدشين الخطة الاستراتيجية للمديرية.

وقال «نسعى لتحقيق أفضل النتائج في البرامج التأهيلية للنزلاء، وإن الهدف إصلاح الفرد وإعادته لمجتمعه بشكل فعال ومفيد مرة أخرى»، مؤكدا أن فترة محكوميته لا تعني نهاية الحياة، بل الاستفادة من الماضي وتسليحه بالعلم والعمل وكل ما يلزم ليستقيم حاله. واستمع النائب العام خلال جولته، إلى شرح عن الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما شاهد عرضا مرئيا عن مركز «ثقة»، وهو برنامج تطويري لبناء الإنسان وتنمية القدرات مقدم لنزلاء السجون الذين أوشكت مدة محكومياتهم على الانتهاء، كما زار مقر الجلسات العلاجية المقدمة للمستفيدين.

وأبدى النائب العام إعجابه بقسم البيت العائلي، وهو عبارة عن وحدات سكنية خصصت لبرنامج زيارة اليوم العائلي مجهزة بكامل الخدمات المنزلية، حيث يستطيع السجين الاجتماع بعائلته كاملة (الزوجة والأولاد) في الوحدة السكنية من الصباح حتى المساء، وكأنه في منزله، كما زار مركز علاج النزلاء المقبوض عليهم في قضايا تعاطي المخدرات منذ بدء توقيفهم، واستمع إلى نماذج من المستفيدين الذين أكدوا أن المركز انتشلهم من وحل المخدرات.

وانتقل بعد ذلك إلى إصلاحية جدة، وزار مركز الأعمال، ومعمل الخياطة والرسم والفنون، وشاهد منتجات النزلاء وووقف على استفادتهم التامة من تلك البرامج، كما زار مركز خدمات الزوار والبرامج المقدمة فيه.

وفي نهاية الزيارة عبر عن سعادته وسروره بما شاهده من برامج تكاملية وتنموية مقدمة للنزلاء، تهدف إلى إصلاح النزيل ودمجه في المجتمع والوطن ليكون لبنة بناء وتنمية.

جولة المعجب شملت: