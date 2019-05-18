6775 بلاغا باشرتها فرق الهلال الأحمر بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، وفرق مراكز الحرم المكي الشريف، وفرق التطوع (6775) بلاغا خلال العشرة الأوائل من رمضان المبارك، منها 744 حادثا، و6031 حالة مرضية مختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ»مكة» أن أغلب الحالات التي بوشرت في الحرم المكي الشريف عبارة عن أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر والتعب والإعياء، وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر تعاين الحالة في الموقع الذي تم البلاغ فيه، وفي حال احتاج المعتمر إلى نقله، فإن الفرق تنقله إلى أقرب مستوصف أو إلى مستشفى جياد، وذلك على حسب الحالة، ونوه إلى أن هنالك 4 مراكز في الحرم المكي الشريف تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، تستعين هذه المراكز بعربات قولف كهربائية ذات حجم انسيابي تستطيع العمل واختراق الكتل البشرية، وتحتوي على كل المستلزمات الطبية الخاصة بالإسعافات الأولية.

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حالات باشرتها فرق الهلال الأحمر

744 حادثا

6031 حالة مرضية مختلفة

5694 بلاغا