السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، وفرق مراكز الحرم المكي الشريف، وفرق التطوع (6775) بلاغا خلال العشرة الأوائل من رمضان المبارك، منها 744 حادثا، و6031 حالة مرضية مختلفة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ»مكة» أن أغلب الحالات التي بوشرت في الحرم المكي الشريف عبارة عن أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر والتعب والإعياء، وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر تعاين الحالة في الموقع الذي تم البلاغ فيه، وفي حال احتاج المعتمر إلى نقله، فإن الفرق تنقله إلى أقرب مستوصف أو إلى مستشفى جياد، وذلك على حسب الحالة، ونوه إلى أن هنالك 4 مراكز في الحرم المكي الشريف تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، تستعين هذه المراكز بعربات قولف كهربائية ذات حجم انسيابي تستطيع العمل واختراق الكتل البشرية، وتحتوي على كل المستلزمات الطبية الخاصة بالإسعافات الأولية.
حالات باشرتها فرق الهلال الأحمر
744 حادثا
6031 حالة مرضية مختلفة
5694 بلاغا
كانت هذه تفاصيل خبر 6775 بلاغا باشرتها فرق الهلال الأحمر بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.