9 مهام لطيران الأمن لضبط أمن العمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

يؤدي طيران الأمن التابع لرئاسة أمن الدولة 9 مهام في أمن العمرة عبر طائرات مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والمتابعة والتحليل والرصد للظواهر الأمنية والمرورية من الجو، وإرسال التقارير الفورية للجهات المعنية، علاوة على المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية المخصصة لمواجهة الحوادث المتوقعة.

رافقت «مكة» رحلة طيران الأمن في ساعات الغروب أمس الجمعة، حيث الحرم يكتظ بحركة الصائمين والمعتمرين وفق منظومة أمنية وخدماتية مميزة، حيث تسخر القيادة العامة لطيران الأمن جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام في موسم العمرة خلال رمضان المبارك لهذا العام، وذلك في إطار خطة شاملة بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والخدمية والصحية.

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وبدأت طائرات الأمن بطلعات جوية تغطي بيت الله الحرام والمناطق المحيطة به والطرق المؤدية إليه، وكذلك الطرق السريعة المؤدية لمكة المكرمة.

يذكر أنه سيتم تشغيل كامل قاعدة طيران الأمن الموسمية بالمشاعر المقدسة، إضافة لقاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة التي تم دعمها بقوى بشرية وطائرات إضافية وتجهيزات فنية مختلفة تغطي كامل أجواء مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها، وتضمن الاستجابة الفورية لأي حالة تستدعي المشاركة، كما أن جميع الطائرات المشاركة ذات إمكانية كبيرة وتجهيزات متطورة بقيادة كوادر مميزة ذات خبرة كبيرة اكتسبتها من المشاركات المتعددة على مدى السنوات الماضية، مما يمكنها من أداء مهامها على مدار الساعة وبكفاءة عالية.

مهام طيران الأمن: