700 ألف مستفيد من خدمات الحرم المكي في العشر الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إحصائيات الخدمات المقدمة خلال العشر الأولى من رمضان.

وبينت الرئاسة أن المحور الإرشادي من أهم المحاور التي تقدمها لقاصدي المسجد الحرام، إذ بلغ مجموع المستفيدين من خدماته التي تصل إلى 11 خدمة نحو 700 ألف مستفيد.

وقدمت الرئاسة من خلال المحور الخدمي الذي يهتم بتقديم حزمة من الخدمات المتنوعة لقاصدي المسجد الحرام، فيما تلقى المحور الإداري الذي يستقبل البلاغات والمقترحات من قاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، 13 ألف بلاغ.

المستفيدون من الخدمات:

1,693 مستفيدا من مقرأة الحرمين

3,646 مستفيدا من حلقات تصحيح التلاوة

3,415 مصحفا وزعت

2,998 زائرا لمكتبة المسجد الحرام

49,983 مطبوعة وزعت

27,300 مستفيد من إجابة السائلين

354 مستفيدا من خدمات التطويف

21,309 مستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني

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51,519 زائرا لمعرض عمارة الحرمين.

أعمال المحور الخدمي:

1583 طنا من النفايات أزيلت

21000 لتر من بئر زمزم

26 مليون كاسة للسقيا استهلكت

5597 مستفيدا من خدمة العربات

2266 مستفيدا من نقل ذوي الجنائز

1214 مستفيدا من خدمة نقل كبار السن

307 زوار لمصنع الكسوة

أعمال المحور الإداري:

13 ألف بلاغ استقبلت عبر

1155 بلاغا هاتفيا

11711 بلاغا لاسلكيا

182 بلاغا الكترونيا