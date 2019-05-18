السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إحصائيات الخدمات المقدمة خلال العشر الأولى من رمضان.
وبينت الرئاسة أن المحور الإرشادي من أهم المحاور التي تقدمها لقاصدي المسجد الحرام، إذ بلغ مجموع المستفيدين من خدماته التي تصل إلى 11 خدمة نحو 700 ألف مستفيد.
وقدمت الرئاسة من خلال المحور الخدمي الذي يهتم بتقديم حزمة من الخدمات المتنوعة لقاصدي المسجد الحرام، فيما تلقى المحور الإداري الذي يستقبل البلاغات والمقترحات من قاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، 13 ألف بلاغ.
المستفيدون من الخدمات:
1,693 مستفيدا من مقرأة الحرمين
3,646 مستفيدا من حلقات تصحيح التلاوة
3,415 مصحفا وزعت
2,998 زائرا لمكتبة المسجد الحرام
49,983 مطبوعة وزعت
27,300 مستفيد من إجابة السائلين
354 مستفيدا من خدمات التطويف
21,309 مستفيدين من خدمة الإرشاد المكاني
51,519 زائرا لمعرض عمارة الحرمين.
أعمال المحور الخدمي:
1583 طنا من النفايات أزيلت
21000 لتر من بئر زمزم
26 مليون كاسة للسقيا استهلكت
5597 مستفيدا من خدمة العربات
2266 مستفيدا من نقل ذوي الجنائز
1214 مستفيدا من خدمة نقل كبار السن
307 زوار لمصنع الكسوة
أعمال المحور الإداري:
13 ألف بلاغ استقبلت عبر
1155 بلاغا هاتفيا
11711 بلاغا لاسلكيا
182 بلاغا الكترونيا
كانت هذه تفاصيل خبر 700 ألف مستفيد من خدمات الحرم المكي في العشر الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.