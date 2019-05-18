الكشافة في خدمة المعتمرين وزوار الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزوار والمصلين بالحرمين الشريفين من خلال معسكرات الخدمة الرمضانية التي تقيمها في معسكرها الرئيس بمشعر عرفات، وفي المدينة المنورة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، ومن أهمها قوة أمن الحرم المكي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح الحربي أن المعسكرات مستمرة بتقديم الخدمة حتى نهاية الشهر، وفق برنامج زمني دقيق تشارك فيه مختلف قطاعات الجمعية، مؤكدا أهمية تلك المعسكرات في تأكيد العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى الكشافة والجوالة والقادة المشاركين فيها، ودورهم الإيجابي الكبير في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء.
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