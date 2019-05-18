4 مؤذنين للترديد خلف أئمة الحرم المكي في صلاة القيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

يتناوب أربعة مؤذنين في المسجد الحرام للترديد خلف أئمة الحرم المكي الشريف في صلاة القيام طوال شهر رمضان المبارك بواقع تسليمتين، أو بحسب التنسيق فيما بينهم.

Advertisements

وأوضح مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام وحيد نحاس لـ «مكة» أن مؤذن وملازم صلاة العشاء مع مؤذنين آخرين مقيدين في جدول مؤذني المسجد الحرام المعد مسبقا، هم من يبلغون خلف الأئمة في صلاة التراويح في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، إضافة إلى صلاة الجنائز، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مسبقا للمؤذنين لمعرفة الفروض التي يرفعون فيها الأذان والترديد خلف الأئمة من خلال وضع جدول لهم قبل شهر رمضان.

وأضاف أن عدد المؤذنين في المسجد الحرام 24 مؤذنا بواقع مؤذن وملازم واحتياطي في كل فرض من فروض الصلوات الخمس.

في المقابل تعد المكبرية المكان الخاص برفع الأذان، حيث يتردد عليها المؤذنون بين حين وآخر لأداء عملهم التشريفي المتمثل في رفع نداء الحق لإعلان دخول أوقات الصلوات في المسجد الحرام بمكة، إضافة إلى أنها مقر لضبط الصوت والتحكم فيه، سواء على مستوى مكبرات الصوت التابعة للأئمة، أو التابعة للمؤذنين داخل المكبرية، كما توجد داخلها ساعة خاصة بالحرم يحسب من خلالها الوقت، حيث يعتمد على تقويم أم القرى في ضبط الوقت ومعرفة دخول أوقات الصلوات.