، شاهد.. "ليالي رمضان بمدينة الذهب" بروق تضيء السماء وشعاب تسيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت الأمطار هطولها على الخرمة وسالت إثرها الأودية والشعاب

شهدت محافظة الخرمة منذ أربعة أيام هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، شملت المراكز والقرى التابعة لها، وسالت إثرها الأودية والشعاب.

وتفصيلاً، واصلت الأمطار هطولها منذ ظُهر أمس الخميس حتى بعد مغرب اليوم الجمعة على الخرمة، وشملت جميع المراكز والقرى التابعة لها في أجواء ممطرة، لم تتكرر منذ زمن.

وجرت إثر هذه الأمطار أودية الغريف والقرين ومفحل بسيول متوسطة، صبت جميعها بوادي الخرمة. كما سالت أودية العشاشة واللوي والشعبة وأم سريح والسليم والخبراء والناصفة وحثاق والحرة.

ووثق هواة التصوير بالخرمة "البروق" وهي تضيء سماء المحافظة في أجواء رمضانية جميلة، وأبدع المصورون في التقاط وميض البرق وهو يظهر بشكل مبهر فوق بعض معالم محافظة الخرمة كـ"مدينة الذهب".