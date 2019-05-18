محمد بن مسعود - الدمام - عقد اجتماعاً وصادق على الأعضاء المنتخبين عقد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الفرعي بنجران لمجلس الجمعيات الأهلية وذلك لانتخاب مجلس إدارة المجلس الفرعي، تحت إشراف اللجنة الانتخابية والتي يترأسها مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران عبدالله بن محمد الدوسري, حيث تم تنفيذ جدول الأعمال الخاص باللجنة الانتخابية، بدءاً بالاستقبال والتسجيل وإنتهاءً بإعلان النتائج بعضوية مجلس الجمعية الفرعية من قبل رئيس اللجنة والذي تم تشكيلة للدورة الأولى ١٤٤٠ - ١٤٤٤ كالتالي: 1- د. صالح نمران الحارثي (الرئيس) 2- قبلان علي آل فطيح (النائب) 3- مبارك علي الهمامي (المسؤول المالي) 4- عبدالله عايض الكربي (عضو) 5- علي مانع آل سالم (عضو)، وهو ممثل المجلس في المجلس الرئيسي في الوزارة. وبعد انتهاء عمل اللجنة تم عقد اجتماع أعضاء المجلس الفرعي لمجلس الجمعيات الأهلية والمصادقة على أعضاء المجلس. تشكيل "الجمعية الفرعية" لمجلس الجمعيات الأهلية بنجران صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-18 عقد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الفرعي بنجران لمجلس الجمعيات الأهلية وذلك لانتخاب مجلس إدارة المجلس الفرعي، تحت إشراف اللجنة الانتخابية والتي يترأسها مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران عبدالله بن محمد الدوسري, حيث تم تنفيذ جدول الأعمال الخاص باللجنة الانتخابية، بدءاً بالاستقبال والتسجيل وإنتهاءً بإعلان النتائج بعضوية مجلس الجمعية الفرعية من قبل رئيس اللجنة والذي تم تشكيلة للدورة الأولى ١٤٤٠ - ١٤٤٤ كالتالي: 1- د. صالح نمران الحارثي (الرئيس) 2- قبلان علي آل فطيح (النائب) 3- مبارك علي الهمامي (المسؤول المالي) Advertisements 4- عبدالله عايض الكربي (عضو) 5- علي مانع آل سالم (عضو)، وهو ممثل المجلس في المجلس الرئيسي في الوزارة. وبعد انتهاء عمل اللجنة تم عقد اجتماع أعضاء المجلس الفرعي لمجلس الجمعيات الأهلية والمصادقة على أعضاء المجلس. 18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440 12:27 AM عقد اجتماعاً وصادق على الأعضاء المنتخبين عقد اجتماعاً وصادق على الأعضاء المنتخبين عقد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الفرعي بنجران لمجلس الجمعيات الأهلية وذلك لانتخاب مجلس إدارة المجلس الفرعي، تحت إشراف اللجنة الانتخابية والتي يترأسها مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران عبدالله بن محمد الدوسري, حيث تم تنفيذ جدول الأعمال الخاص باللجنة الانتخابية، بدءاً بالاستقبال والتسجيل وإنتهاءً بإعلان النتائج بعضوية مجلس الجمعية الفرعية من قبل رئيس اللجنة والذي تم تشكيلة للدورة الأولى ١٤٤٠ - ١٤٤٤ كالتالي: 1- د. صالح نمران الحارثي (الرئيس) 2- قبلان علي آل فطيح (النائب) 3- مبارك علي الهمامي (المسؤول المالي) 4- عبدالله عايض الكربي (عضو) 5- علي مانع آل سالم (عضو)، وهو ممثل المجلس في المجلس الرئيسي في الوزارة. وبعد انتهاء عمل اللجنة تم عقد اجتماع أعضاء المجلس الفرعي لمجلس الجمعيات الأهلية والمصادقة على أعضاء المجلس. ، تشكيل "الجمعية الفرعية" لمجلس الجمعيات الأهلية بنجران ،

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