، فريق طبي ينجح في عملية تغيير مفصل صناعي كامل لأربعينية بمستشفى الخميس ،

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نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام - بفضل الله -، بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية رئيس قسم العظام الدكتور ماجد الشهري، في إجراء أول عملية من نوعها بالمستشفى لتغيير مفصل صناعي كامل بالورك لمريضة أربعينية. وتكللت العملية بالنجاح.
وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن المريضة بدأت بالمشي ضمن برنامج علاج طبيعي تأهيلي مختص. وشارك في العملية فريق طبي مختص، بإشراف المدير الطبي الدكتور محمد عبود.
وأضافت: تأتي هذه العملية كنتيجة للجهود الحثيثة التي تم بذلها لتوزيع الكوادر البشرية، واستثمار الطاقات بالشكل الأمثل؛ ما أسهم في تمكين مستشفيات عدة من إجراء عمليات جراحية، كانت سابقًا تحال إلى مستشفى عسير المركزي.
ومن ناحيته، قدم عبدالعزيز بن زربه، مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى خميس مشيط العام، شكره للمدير العام للصحة بعسير خالد بن عائض عسيري، والمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح، وفريق العمل بالخدمات العلاجية، على الدعم المستمر لتطوير منظومة الخدمات الصحية.
فريق طبي ينجح في عملية تغيير مفصل صناعي كامل لأربعينية بمستشفى الخميسمحمد طيران الخليج 365 2019-05-18
نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام - بفضل الله -، بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية رئيس قسم العظام الدكتور ماجد الشهري، في إجراء أول عملية من نوعها بالمستشفى لتغيير مفصل صناعي كامل بالورك لمريضة أربعينية. وتكللت العملية بالنجاح.
وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن المريضة بدأت بالمشي ضمن برنامج علاج طبيعي تأهيلي مختص. وشارك في العملية فريق طبي مختص، بإشراف المدير الطبي الدكتور محمد عبود.
وأضافت: تأتي هذه العملية كنتيجة للجهود الحثيثة التي تم بذلها لتوزيع الكوادر البشرية، واستثمار الطاقات بالشكل الأمثل؛ ما أسهم في تمكين مستشفيات عدة من إجراء عمليات جراحية، كانت سابقًا تحال إلى مستشفى عسير المركزي.
ومن ناحيته، قدم عبدالعزيز بن زربه، مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى خميس مشيط العام، شكره للمدير العام للصحة بعسير خالد بن عائض عسيري، والمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح، وفريق العمل بالخدمات العلاجية، على الدعم المستمر لتطوير منظومة الخدمات الصحية.
18 مايو 2019 - 13 رمضان 1440
12:02 AM
"صحة عسير": المريضة بدأت بالمشي ضمن برنامج علاج طبيعي تأهيلي مختص
نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام - بفضل الله -، بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية رئيس قسم العظام الدكتور ماجد الشهري، في إجراء أول عملية من نوعها بالمستشفى لتغيير مفصل صناعي كامل بالورك لمريضة أربعينية. وتكللت العملية بالنجاح.
وفي التفاصيل، أوضحت صحة عسير أن المريضة بدأت بالمشي ضمن برنامج علاج طبيعي تأهيلي مختص. وشارك في العملية فريق طبي مختص، بإشراف المدير الطبي الدكتور محمد عبود.
وأضافت: تأتي هذه العملية كنتيجة للجهود الحثيثة التي تم بذلها لتوزيع الكوادر البشرية، واستثمار الطاقات بالشكل الأمثل؛ ما أسهم في تمكين مستشفيات عدة من إجراء عمليات جراحية، كانت سابقًا تحال إلى مستشفى عسير المركزي.
ومن ناحيته، قدم عبدالعزيز بن زربه، مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى خميس مشيط العام، شكره للمدير العام للصحة بعسير خالد بن عائض عسيري، والمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح، وفريق العمل بالخدمات العلاجية، على الدعم المستمر لتطوير منظومة الخدمات الصحية.
، فريق طبي ينجح في عملية تغيير مفصل صناعي كامل لأربعينية بمستشفى الخميس ،
المصدر : الخليج 365
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