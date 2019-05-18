، إطلاق مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود لحفظ القرآن الكريم في الجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ستة فروع بالتعاون مع "بشراكم".. قيمة الجوائز 131300 ريال

أطلقت حرم أمير منطقة الجوف "مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لحفظ القرآن الكريم للبنات" على مستوى منطقة الجوف، بستة فروع وتبلغ قيمة المسابقة 131300 ريال.

وأسندت الإعداد والإشراف لهذه المسابقة إلى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة "بشراكم"، وروعي في المسابقة إدراج ثلاثة مراكز لكل فرع لزيادة عدد الجوائز ولاستفادة أكبر عدد ممكن.

وتهدف المسابقة إلى خدمة كتاب الله الكريم بما يليق ومكانته العالية، وربط الفتيات بكتاب الله تعالى تعلماً وتعليماً وعملاً، والتشجيع على العناية بكتاب الله الكريم وحفظه وإجادة تلاوته ومعرفة معانيه والعمل به، والإعانة على إعداد جيل صالح ناشئ متخلق بآداب القرآن الكريم وملتزم بأحكامه.

وقد تضمنت آلية وشروط المسابقة كالتالي:

١- شروط المسابقة

- أن تكون المتسابقة سعودية الجنسية

- أن تكون المتسابقة منتظمة في إحدى حلقات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف.

- أن لا يزيد عمر المتسابقة عن 25 سنة.

- أن تشارك المتسابقة في فرع واحد فقط.

- أن تقوم كل جهة بترشيح متسابقة واحدة في كل فرع.

- تعبئة الاستمارة الخاصة بالمسابقة وإرسالها لمقر الجمعية (القسم النسائي).

- تبدأ المسابقة بتاريخ 1440/09/16هـ ولمدة خمسة أيام.

- يتم تكرم الفائزات في الحفل الختامي بتاريخ 1440/09/27هـ

- يقام الحفل في مركز الأمير عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا

-فيما يخص الفرع السادس يشترط أن يكون عمر المتسابقة سبعة أعوام فما دون.

اشتملت المسابقة على ستة فروع وهي على النحو التالي:

الفرع الأول عدد الأجزاء ( ٣٠ ) جزءاً حفظ القرآن كاملاً وتجويده وتكون جوائزه على النحو التالي:

المركز الأول: مبلغ 30 ألف ريال

المركز الثاني: مبلغ 20 ألف ريال

المركز الثالث: مبلغ 10 آلاف ريال

الفرع الثاني عدد الأجزاء ( ٢٠ ) جزءاً حفظ وتجويد

وتكون جوائزه على النحو التالي:

المركز الأول: مبلغ 15 ألف ريال

المركز الثاني: مبلغ 10 آلاف ريال

المركز الثالث: مبلغ 5 آلاف ريال

الفرع الثالث عدد الأجزاء ( ١٠ ) أجزاء حفظ وتجويد

وتكون جوائزه على النحو التالي:

المركز الأول: مبلغ 10 آلاف ريال

المركز الثاني: مبلغ 8 آلاف ريال

المركز الثالث: مبلغ 4 آلاف ريال

الفرع الرابع عدد الأجزاء ( ٥ ) أجزاء حفظ وتجويد

وتكون جوائزه على النحو التالي:

المركز الأول: مبلغ 5 آلاف ريال

المركز الثاني: مبلغ 3 آلاف ريال

المركز الثالث: مبلغ 2 ألف ريال

الفرع الخامس عدد الأجزاء ( ٣ ) أجزاء حفظ وتجويد

تكون جوائزه على النحو التالي:

المركز الأول: مبلغ 3 آلاف ريال

المركز الثاني: مبلغ 2 ألف ريال

المركز الثالث: 1 ألف ريال

الفرع السادس خاص بحلقات التلقين حفظ جزء واحد

تكون جوائزه على النحو التالي:

المركز الأول: 1500 ريال

المركز الثاني: 1000 ريال

المركز الثالث: 800 ريال

كما نصت آلية التنفيذ شريطة حصول الطالبة على نسبة 90% فما فوق للترشح للمسابقة، وقد تم تشكيل لجان المسابقة ومهام كل لجنة.