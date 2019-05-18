، تصادم مركبتَيْن يصرع شخصًا ويصيب 8 آخرين بسديرة جنوبي الطائف ،

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تسبب حادث تصادم مركبتين وجهًا لوجه اليوم الجمعة، بعد كوبري السديرة باتجاه السديرة جنوبي الطائف، في وفاة شخص، ووقوع ثماني إصابات، جرى التعامل معها من قِبل الفِرق الإسعافية، ونقلها للمستشفى.
وتفصيلاً، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن الحادث؛ وقامت بتوجيه الفِرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري. وعند وصول الفِرق للموقع اتضح وجود تسع حالات إسعافية، إحداها لرجل انتقل إلى رحمة الله.
وقال "الثبيتي": على الفور تم فرز الإصابات، وتبيَّن تعرُّض ثلاث منها لإصابات خطيرة، وكانت اثنتان متوسطتَيْن، وثلاث حالات بسيطة. وقد تم التعامل مع الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلها بعد التنسيق للمستشفى لإكمال اللازم.
تصادم مركبتَيْن يصرع شخصًا ويصيب 8 آخرين بسديرة جنوبي الطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-05-17
تسبب حادث تصادم مركبتين وجهًا لوجه اليوم الجمعة، بعد كوبري السديرة باتجاه السديرة جنوبي الطائف، في وفاة شخص، ووقوع ثماني إصابات، جرى التعامل معها من قِبل الفِرق الإسعافية، ونقلها للمستشفى.
وتفصيلاً، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن الحادث؛ وقامت بتوجيه الفِرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري. وعند وصول الفِرق للموقع اتضح وجود تسع حالات إسعافية، إحداها لرجل انتقل إلى رحمة الله.
وقال "الثبيتي": على الفور تم فرز الإصابات، وتبيَّن تعرُّض ثلاث منها لإصابات خطيرة، وكانت اثنتان متوسطتَيْن، وثلاث حالات بسيطة. وقد تم التعامل مع الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلها بعد التنسيق للمستشفى لإكمال اللازم.
17 مايو 2019 - 12 رمضان 1440
11:59 PM
الفِرق الإسعافية نقلت المصابين إلى المستشفى.. وبينهم ثلاثة حالاتهم خطيرة
تسبب حادث تصادم مركبتين وجهًا لوجه اليوم الجمعة، بعد كوبري السديرة باتجاه السديرة جنوبي الطائف، في وفاة شخص، ووقوع ثماني إصابات، جرى التعامل معها من قِبل الفِرق الإسعافية، ونقلها للمستشفى.
وتفصيلاً، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن الحادث؛ وقامت بتوجيه الفِرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري. وعند وصول الفِرق للموقع اتضح وجود تسع حالات إسعافية، إحداها لرجل انتقل إلى رحمة الله.
وقال "الثبيتي": على الفور تم فرز الإصابات، وتبيَّن تعرُّض ثلاث منها لإصابات خطيرة، وكانت اثنتان متوسطتَيْن، وثلاث حالات بسيطة. وقد تم التعامل مع الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، ونقلها بعد التنسيق للمستشفى لإكمال اللازم.
، تصادم مركبتَيْن يصرع شخصًا ويصيب 8 آخرين بسديرة جنوبي الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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