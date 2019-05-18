، جمعية البر بأملج تدشن المتجر الخيري الإلكتروني ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمكن عبره إيداع أو تحويل قيمة السلع الخيرية بيسر وسهولة

دشنت جمعية البر الخيرية بأملج مساء اليوم الجمعة متجرها الخيري الإلكتروني للتسهيل على المتبرعين.

وأفاد مدير العلاقات العامة بالجمعية محمود الزراع، أن الجمعية آخذة بالاستفادة من البرامج والتطبيقات الحديثة في خدمة العمل الخيري، حيث أصبح حالياً بإمكان المتبرع الدخول إلى المتجر الخيري عبر الرابط الإلكتروني التالي: beromljstore.com والمساهمة بالعروض الخيرية من هاتفه النقال دون العناء والبحث عن مراكز التبرعات كالسابق، كما يمكنه إيداع أو تحويل قيمة السلع الخيرية إلى حساب الجمعية بيسر وسهولة من خلال طرق الدفع الجديدة ومنها بطاقة الصراف مدى (العادية) وبطاقة الفيزا (فيزا- وماستركارد) والتحويل على حساب الجمعية.