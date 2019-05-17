انت الان تتابع تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن قتل 80 حوثياً بينهم قائد ميداني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 11:54 مساءً - قال الجيش اليمني إنه قتل 80 حوثياً بينهم قائد قوات الجماعة، خلال معارك عنيفة في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

ونقل موقع "سبتمبر نت"، التابع لوزارة الدفاع اليمينة، اليوم الجمعة، عن المقدم في الجيش عبده علي القاضي أن قوات مسنودة بالمقاومة الشعبية تواصل تقدمها في محافظة الضالع، وسط معارك عنيفة.

وأوضح القاضي أن قوات الجيش شنت فجر اليوم هجوما واسعاً، من أربعة محاور على مواقع مليشيا الحوثي، في مديرية قعطبة، ومنطقة مريس في الضالع، وكبدتهم خسائر.

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بدورها نفت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن القصف استهدف عدداً من منازل المدنيين في الضالع، بمساندة من طيران التحالف السعودي الإماراتي.

وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون في ديسمبر الماضي إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة، لمعالجة ملفات عديدة، بينها محافظة الحديدة وموانئها.

ونص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيداً لمفاوضات تنهي حرباً دخلت عامها الخامس.