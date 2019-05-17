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انتشال جثة طفل من حفرة صرف وإنقاذ عائلة من السيول في عسير

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2019-05-17

انتشال جثة طفل من حفرة صرف وإنقاذ عائلة من السيول في عسير

متابعات الخليج 365 - عسير

أخرج الدفاع المدني في منطقة عسير شخصًا احتجز في سيل وادي قوقا نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة.

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كما أخرج مدني طريب عائلة مكونة من 4 أشخاص، فيما انتشل مدني بيشة بمساندة مدني الباحة جثة طفل 13 عامًا من حفرة صرف صحي.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، تصحبها زخات من البرد وجريان للسيول في بعض الأودية، إضافة إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة.





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