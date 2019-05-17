تقييمات لمسلسل العاصوف 2 بعد 12 حلقة وترقب لأحداث الحرم

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد مرور 12 حلقة من مسلسل العاصوف 2.. تباينت ردود الأفعال حول العمل الأكثر انتظارًا خلال شهر رمضان.

وشهد مسلسل العاصوف 2 الحلقة 12 مواجهة خالد لناصر بسرقته محل والده، فيما خسر محسن صفقة المواشي، كما شهدت الحلقة العديد من الأحداث الأخرى.

ردود أفعال حول العاصوف 2:

وبالنسبة إلى ردود الأفعال على مسلسل العاصوف 2، قال راضي: العاصوف ممتع وينقلك لزمن طفولتنا البسيطة والبريئة الخالية من التعقيدات الدينية خاصة فيما يخص الحجاب والاختلاط.

ورأت نورة السلطان أن مسلسل العاصوف 2 يمثل فترة زمنية مجتمعية فيها تحولات وتداخلات فكرية عدة أدت إلى هذه التغيرات وجميعها حدثت، مضيفةً: فلنستمتع برؤيتها دراميًا بلا تشويه للمشاهد المعروضة فمن ينتقد هذا العمل هو نفسه من يشاهد الأعمال العربية والخليجية الأخرى ويمجدها على افتقارها للمصداقية والواقعية المجتمعية.

وعلق أحمد على المسلسل بالقول: الفنان حمود له مميزات فريدة وكاريزما جميلة ترطب البرنامج بالسعادة، ولكن في المواقف الصعبة تجده رجل المواقف كما حدث مع الشاب الذي يحب بنت محمد فلقد حاز شعوره علي مشاعرنا بالغيرة والكرامة كل الشكر للنجم الكبير.

أما إبراهيم الدرويش فرأى أن: أي رواية لابد من شخصيات معينة لتسليط الضوء على فكرة معينة مرسوم لها حقبة معينة، ومشكلة العاصوف أنه رسم في أذهان المشاهدين أنه يحكي واقع وتاريخ حقبة معينة لدرجة أن الناس يقيمونه وكأنه برنامج وثائقي ومن أتت قسوة التقييم عليهم.

وكان الفنان ناصر القصبي قد قال أمس الخميس: ترقبوا قريبًا أحداث الحرم في الأيام القادمة منعطف في العمل الدرامي السعودي.

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أحداث العاصوف 2 الحلقة 11:

أما أحداث العاصوف 2 الحلقة 11 ففي الوقت الذي كانت أسرة الطيان تستعد للاحتفال بزفاف اثنين من أبنائها، حدث ما لم يكن في الحسبان حيث تعرض أبو ناصر لأزمة صحية طارئة أُدخل على إثرها المستشفى.

وأكد الأطباء أن الحالة الصحية لوالد ناصر حرجة ويحتاج إلى البقاء في العناية المركزة لملاحظة حالته لعدة أيام؛ ما يعني تأجيل زواج الهنوف من بدر وزواج تركي من الهنوف.

وفي أول مواجهة مع والدته حاول ناصر التخلص من نفوذ خالد، مشيرًا إلى أنه ضاق ذرعًا من تصرف خالد في أموال والده وتهميش الابن على حساب ابن الأخت.

ويواصل خالد إدارة أموره المالية بنجاح بالرغم من كثرة العقبات التي يواجهها من قبل محسن وناصر وحمود.

وفي تطور مفاجئ تصل أم خزيم إلى شركة الطيان وتطلب من خالد أن يثمن لها عمارة سكنية في وسط الرياض، لكن خالد لم يكن مسرورًا من هذه الزيارة وبدت عليه علامات الارتباك والدهشة حين كشفت له عن أن العمارة تتكون من 40 شقة ولديها ملايين الريالات.

أحداث العاصوف 2:

وتدور أحداث مسلسل العاصوف الجزء الثاني، حول قصة الحادثة الشهيرة لاعتداء جهيمان وجماعته على المسجد الحرام بمكة المكرمة قبل 41 عامًا، ليعودوا بالحقبة الزمنية إلى عام وقوع الحادثة 1979، حيث دخلت مجموعة من الرجال إلى الحرم وأدخلوا أسلحة فردية في نُعوش أتوا بها بذريعة الصلاة على أصحابها، ويقودهم جهيمان العتيبي ومعه ما يفوق 200 رجل يحاولون السيطرة على مداخل المسجد الحرام، واحتلوا الكعبة المشرفة مُتخذين دعاية دينية لأسباب سياسية، كما هي عادة الخوارج والمستبدين على السواء، بحسب ما كشفه التريلر الدعائي للعمل، الذي يقوم ببطولته باقة من ألمع نجوم الدراما بالمملكة.

ويشارك في بطولة مسلسل العاصوف بالإضافة إلى الفنان ناصر القصبي كل من حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وآخرون، وهو من إخراج المثنى صبح.