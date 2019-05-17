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مؤسس المخابرات القطرية: الدوحة انضمت للتحالف العربي لمصلحة ميليشيا الحوثي
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات العامة القطرية: إن إيران اختارت اليمن رغبة في تنفيذ أطماعهم؛ لأنهم وجدوا لأنفسهم مجموعة مستعدة أن تكون عميلة لهم.
وأضاف منصور خلال حواره إلى برنامج “المؤامرة” على قناة السعودية 24، أن هدف الوجود الإيراني في اليمن هو أن يكون حاكمها تابعًا لها؛ ليبُث سمومه وعيونه إلى داخل المملكة.
وتابع أن إيران استطاعت أن تطور علاقتها بقطر عن طريق تميم بن حمد وتسيطر عليه في اتجاه التبعية للحاكم الفارسي في طهران، موضحًا أن قطر تواجدت في التحالف العربي لتتخابر على الجيوش العربية وتحدد للحوثيين مواقع القوات العربية حتى يتم قصفها.
وأردف منصور: لم ينسَ أمير الإرهاب أنه متهم بالخيانة؛ فحاول الإساءة إلى المملكة.
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