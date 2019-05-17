تطبيق زكاتي يضمن صرفها لمستحقيها وهنا رابط التحميل

2019-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن تطبيق زكاتي مصدر أمان؛ لأنه يصرف الزكاة لمستحقيها، وبه إبراء للذمة، وضمان لوصول الزكاة.

وأوضح الشيخ المطلق أن التطبيق لزكاة الأفراد الاختيارية، وأن مستفيدي الضمان الاجتماعي يعتبرون مستحقين للزكاة شرعًا.

ويمكن تحميل تطبيق زكاتي لهواتف الآيفون على الرابط هنا والأندرويد على الرابط هنا