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تطبيق زكاتي يضمن صرفها لمستحقيها وهنا رابط التحميل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أن تطبيق زكاتي مصدر أمان؛ لأنه يصرف الزكاة لمستحقيها، وبه إبراء للذمة، وضمان لوصول الزكاة.
وأوضح الشيخ المطلق أن التطبيق لزكاة الأفراد الاختيارية، وأن مستفيدي الضمان الاجتماعي يعتبرون مستحقين للزكاة شرعًا.
ويمكن تحميل تطبيق زكاتي لهواتف الآيفون على الرابط هنا والأندرويد على الرابط هنا
وأطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، بوابة وتطبيق زكاتي التي تتيح للمواطنين خيارات متعددة لإخراج الزكاة إلكترونيًا.
وقالت الهيئة: إن خدمة زكاتي هي خدمة اختيارية تهدف إلى منح الخيار للأفراد لدفع زكاتهم للهيئة العامة للزكاة والدخل.
وأوضحت أن هذا المشروع يوفر الخيار للأفراد لسداد زكاتهم الشخصية للهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك من خلال قنوات الدفع البنكية وتصب الإيرادات بشكل مباشر في الحساب الموحد للضمان الاجتماعي.
ويقوم المستخدم من خلال البوابة الخارجية من حساب الزكاة الواجبة عليه وإتمام عملية الدفع من خلال نظام سداد المتكامل مع البوابة.
أما تطبيق زكاتي فيتيح سهولة الوصول لخدمات زكاتي العامة والتي تتضمن:
– حساب الزكاة
– دفع الزكاة من خلال نظام سداد
– عرض الإحصائيات العامة
كما يتيح التطبيق العديد من الخدمات الأخرى للمسجلين في زكاتي والتي تتضمن:
– عرض الإحصائيات الشخصية
– إضافة ومتابعة التنبيهات
– عرض سجل المدفوع
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