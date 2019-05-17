الان تتابع آل الشيخ: إذا أردتم معرفة خصوم الإسلام وأعدائه فابحث عن أعداء السعودية قيادة وأرضا وشعبا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، “إذا أردتم معرفة خصوم الإسلام وأعدائه والناقمين على المسلمين والساعين لتشريدهم وتدمير ديارهم وقتلهم ، فابحث عن أعداء السعودية قيادة وأرضاً وشعباً، فهم هم.

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