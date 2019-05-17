بالصور والفيديو.. وفاة طفل وفيضان بعض السدود في أمطار الباحة

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

هطلت أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شملت معظم محافظات ومراكز الباحة.

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: “هطلت على منطقة الباحة اليوم شملت مدينة الباحة مركز بني سار مركز بني فروه أمطار غزيره وبرد ومحافظة المندق، مركز برحرح، مركز دوس أمطار من متوسطه إلى غزيرة ومحافظة القرى، مركز نخال، مركز بيدة، مركز بني عدوان ومحافظة بني حسن ومحافظة الحجرة، مركز الجرين ومحافظة قلوه، مركز الشعراء ومحافظة العقيق، مركز جرب، مركز كرا، سيل منقول من أعالي جرب بالقرب من الإسكان الخيري”.

وفيما يخص الحوادث أوضح: “احتجزت الأمطار مركبة من نوع وايت في وادي بولة التابع لمركز جرب وتم ولله الحمد إخراج شخص وهو بصحة جيدة مع مركبته”، وأضاف: “تم إخراج محتجز لوافد عربي داخل سيل بوادي الخميصاء وهو بصحه جيدة وهناك إخراج مركبة من داخل تغريز بوادي ناوان ولم يسجل ولله الحمد اي إصابات أو وفيات”.

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وفيما يخص العقاب، أضاف: “تم إغلاق عقبة قلوه وكذلك عقبة حزنه والابنا احترازيا، أما السدود فهناك ارتفاع منسوب المياه داخل سد وادي جرب حيث تعدى المفيض”.

وأردف: “تسيير عدد من فرق التدخل السريع المجهزة للإنقاذ لمتابعة الحالة المطريى في كلا من العقاب /السدود/الأودية/المنتزهات والغابات حيث تم تجهيز 3 فرق استباقية في كلا من مركز معشوقة مركز جرد مركز وراخ”.

وتابع: “هناك بلاغ عن سقوط طفل يبلغ من العمر 13 سنة في مشروع صرف صحي تحت الإنشاء مساحتها ٥*٨ وعمق ٧ أمتار بها ماء والموقع يتبع لمركز الثنية التابع لمنطقة عسير حيث تم تحريك فرقة جرب وانتشال الجثة من قبل غواص مركز الدفاع المدني بجرب وسلم الحادث للدفاع المدني بمركز الثنيه التابع لعسير المتابعة الميدانية من قبل مدير المنطقة اللواء علي بن خضران المنتشري.