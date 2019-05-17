نظام نور المركزي لتسجيل أول ابتدائي روضة الأطفال الحكومية بهوية ولي الأمر : طريقة إدخال الغياب .....

نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور كما نعرض عليكم خدمات موقع نظام نور العديدة، ومنها خطوات إدخال الغياب، والاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، والهدف الذي تم إنشاءه من أجله، كما نقوم بعرض فيديو لخطوات التسجيل للطلاب الجدد من خلال نظام نور تسجيل مُستجدي رياض الأطفال والأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1440-1441.

فقد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل، ويتم التسجيل إلكترونيا عبر موقع نور، والذي تم إنشاؤه في السنوات القليلة الماضية، مما يجعل أولياء الأمور في حاجة لشرح الدخول والتسجيل الإلكتروني فيه.

نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1441

نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد بسجل المدني فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية باعتماد النظام الإلكتروني في التعاملات الحكومية بين المؤسسة التعليمية والطلاب، وأولياء الأمور، وكان نظام نور هو النظام المتكامل الذي قامت الوزارة باستحداثه مواكبة منها للتطور التكنولوجي الحديث في التعاملات الحكومية، حيث يضمن النظام الجديد للموقع دقة التعاملات وسرعتها، كما يضمن سرية البيانات للمتقدمين، وذلك بعد أن يقوم بتحديد رقم كودي سري خاص لكل طالب.

شرح رصد إدخال الغياب في نظام نور

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الفيديو التالي يشرح نظام نور المركزي لتسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للطلاب المستجدين أو الجدد

يمكنك زيارة الرابط التالي للوصول إلي الصفحة الرئيسية للنظام عبر الرابط التالي : noor.moe.gov.sa/Noor/login.

الأطفال الذين لهم الأحقية بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال

وتشتمل القواعد والإجراءات على تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي الذين أكملوا 6 سنوات في اليـوم الأول من بداية العام الدراسي 1435/ 1436، وهم من تاريخ ميلادهم في 11/6/ 1429 وما قبله ولغاية ثماني سنوات و3 أشهر، ومن تقل أعمارهم عن 6 سنـوات بتسعـين يوماً فقط، ولا يقبل إلا من كان تاريخ ميلاده في 2/7/ 1430، وأيضاً قبول من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوما شريطة أن يتجـاوز مرحلة رياض الأطفال، وأن يكون تاريخ ميلاده في 5/8/ 1430 فما قبله، وأن يكون لديه ما يثبت التحاقه بمرحلة رياض الأطفال ولمدة فصلين دراسيين، ويتولى ولي الأمر تسجيل ابنه أو ابنته في نظام “نور” حسب المواعيد الزمنية المحددة للطلاب السعوديين وغير السعوديين

قم بإدخال رقم الهوية من خلال الرابط التالي وذلك لإظهار نتائج الطلاب برقم الهوية، يمكنك أن تقوم بذلك من خلال الرابط التالي للوصول إليها، ثم اتبع بعض الصفحات حتي النهاية وحتي تصل للصفحة التي نتحدث عنها : نظام نور برقم الهوية.

رابط الاستعلام عن النتائج

الرابط الجديد للاستعلام بالهوية من خلال نظام نور اضغط على الرابط للدخول لنظام الاستعلام بالهوية.

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