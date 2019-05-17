نتائج قياس برقم الهوية والسجل المدني .. هنا رابط استعلام كفايات المعلمين والمعلمات 1440 عبر رابط...

وتسهيلاً علي جميع الراغبين بالتقدم والتسجيل في اختبار كفايات 1440 للمعلمات والمعلمين بالمملكة العربية السعودية, قام المركز بإتاحة التسجيل من خلال رابط الموقع الرسمي لـقياس من هنا.

وبذلك نكون قد عرضنا كل ما يتعلق بالتالي:

كفايات المعلمات

التسجيل في اختبار كفايات المعلمات

قياس المعلمات

تسجيل قياس كفايات المعلمات

فتح ملف طالب قياس

ويعتبر مقياس التحصيل الدراسي من الاختبارات التعليمية التي طورها المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، مستعينًا بمجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

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هذا يتماشى مع التوجه والرؤية الطموحة بأن تكون الاختبارات التي يقدمها مركز “قياس” تتم عبر الحاسب الآلي وبشكل إلكتروني أو رقمي، كما أن هناك فوائد غير منظورة، منها تحليل البيانات والوصول إلى معارف غير منظورة لدعم اتخاذ القرار أو باستخدام عمليات الذكاء الاصطناعي.

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